"Ho un'idea chiara. Quando ci sono le procure di mezzo, l'ho scoperto in modo diretto e indiretto, bisogna stare zitti. Le parti interessate hanno fatto un comunicato a tutela dei propri diritti e interessi. Ora attendiamo gli sviluppi". Come riporta l'Ansa, lo ha detto il numero uno del Coni Giovanni Malagò sul caso plusvalenze che ha visto la Juventus e alcuni suoi esponenti finire nel registro degli indagati dopo la cerimonia al Salone d'Onore per i Premi Coni-Ussi.