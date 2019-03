Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Romanista, alla vigilia del derby della Capitale. Ecco le sue parole più significative, riportate dal portale romanews.eu: "Inutile dire per chi tifo. Spero che tutti si comportino bene: sugli spalti è giusto dare spettacolo e supportare la propria squadra. Più diamo uno spettacolo di qualità e più cresce il calcio nella nostra città, a prescindere dalla squadra che si tifa. Lo dico con grande franchezza".



Su Di Francesco: "Sono un suo tifoso personale, per me sta facendo un ottimo lavoro. Tutti vengono criticati, anche Allegri a Torino".



Infine Malagò ha svelato un retroscena sulla presidenza della Roma: "Più di una volta, due almeno, con proposte concrete. Avevo dato la disponibilità anche di diventare socio di minoranza ma non ne se ne face più nulla, comunque molto prima dell’avvento di Pallotta. In futuro? Chi può dirlo…".