Giovanni Malagò, presidente del Coni, parla della ripartenza del calcio e dell'ipotesi playoff in serie A: "il mio augurio e il sogno è che il calcio sia sempre più in linea con i valori di tutti gli altri sport. Noi dirigenti per primi dobbiamo dare l'esempio, in particolare quelli del mondo del calcio, oltre a giocatori, arbitri e tecnici, perché è un unico mondo anche se è quello che muove di più la passione e i numeri. Spero inoltre che le squadre italiane tornino a essere protagoniste in Europa", chiarendo poi che l'idea del presidente della Figc Gabriele Gravina dei play-off a conclusione della stagione regolare resta "una partita interna al mondo del calcio".