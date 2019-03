Giovanni Malagò dice sì allo ius soli sportivo. Il presidente del Coni ha dichiarato a margine di una riunione della Giunta nazionale a Matera: "Il mondo dello sport ritiene sacrosanto lo ius soli sportivo perché noi non possiamo non tener conto di quelle che sono delle realtà che sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto negli altri Paesi lo ius soli sportivo viene applicato con una facilità assoluta. Come nella passata legislatura quando sembrava ci dovessero essere opportunità di discussione in Parlamento, non farò mai una dichiarazione sui temi politici perché vengono strumentalizzate da una parte a favore e dall'altra contro".



"Benissimo la crescita del calcio femminile: è in linea con una grande onda di successo dello sport femminile che ormai c'è da un decennio a questa parte per cui le donne vincono, e partecipano quanto gli uomini. E noi del mondo olimpico lo sappiamo bene. Abbiamo applicato una legge che consente dal prossimo quadriennio un minimo del 30% di rappresentanza femminile nei vari organi direttivi di tutto il sistema degli stakeholder dello sport. Siamo felici che il calcio come in altri Paesi sia protagonista della scena, merito anche del fatto che la nazionale del tecnico Milena Bertolini, che si è qualificata per i Mondiali, ha dato popolarità".

"La telecronaca sull'assistente arbitrale Annalisa Moccia? Un episodio talmente inqualificabile che non vorrei aggiungere niente. Mi sembra che la categoria dei giornalisti sia prontamente intervenuta ed è stato di conseguenza sospeso, come era ovvio che fosse".