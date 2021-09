Il calcio e tutto lo sport italiano sperano di far decadere il divieto di sponsorizzazioni e pubblicità di giochi e scommesse, introdotto dal decreto dignità approvato ai tempi del primo governo Conte. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò commenta: "E' una di quelle cose figlia di un contesto di demagogia che ha penalizzato lo sport ed è una partita che si sta giocando ad armi impari. Oggettivamente perdiamo elementi di competitività. Si tratta di una cosa senza senso perché le squadre italiane giocano contro le altre che invece ce l'hanno. Il messaggio arriva comunque. E il discorso non riguarda solo il calcio, ci sono squadre di basket e rugby in proporzione ancora più penalizzate. Speriamo che questo nodo venga risolto al più presto dal Parlamento".