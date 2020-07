Giovanni Malagò, presidente del Coni, rende omaggio al portiere della Juventus, recordman di presenze in Serie A: "648 volte complimenti. Gianluigi Buffon scrive un'altra pagina di storia, diventando il recordman di presenze in serie A. "Una leggenda senza età, davanti a miti del calcio come Paolo Maldini, Francesco Totti, Javier Zanetti e Gianluca Pagliuca. Bravo Gigi" le sue parole sui social.