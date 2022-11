Avrà pure le sue ragioni il Presidente del CONIa prendersela coi Presidenti della serie A. Nelle intercettazioni telefoniche dell'(inchiesta da poco archiviata dalla Procura di Milano), ci va giù pesante. Li definisce “, perché alla fine, per un motivo o per un altro, hanno rinunciato a lottare e sono diventati complici, perché lo hanno assecondato”.Insomma c'è un capo che viene lasciato fare o perché non si controlla o perché fa comodo. Già: chi ha responsabilità dovrebbe verificare, controllare, contrastare, eventualmente cambiare, magari denunciare. Tanto più quando si tratta di soldi pubblici.(Fonte: “Corriere della Sera”). Lo Stato finanzia, il CONI decide a chi distribuirli. Di questi 288 milioni, risulta che oltre a quelli dati alle 45 Federazioni Sportive Nazionali, alle 18 Discipline Sportive Associate,Per fare qualche esempio, fra le 300 discipline qualificate come “agonistiche” dagli EPS e quindi sovvenzionate, ci sono anche sport come:...Sono 15 gli EPS, ma le società a loro affiliate risultano 500 mila.. Coi loro circa 9 milioni di soci godono di benefici fiscali e facilitazioni.: molti circoli sportivi altro non sono che centri fitness a pagamento “finalizzati al profitto”. In certi casi i canoni d'affitto venivano sovrastimati per guadagnare sui crediti d'imposta. “Centri e associazioni di promozione sportiva” si rivelano, dunque, lussuose palestre con abbonamenti annuali superiori ai mille Euro all'anno, senza contare le quote associative., perché ogni iscritto alle palestre può diventare automaticamente atleta., Presidente del CSI, ha dichiarato al Corriere della Sera: “Al CSI puntiamo allo sport sociale per i giovani, sappiamo che ci sono palestre che si affiliano a noi per risparmiare sulle tasse, ma sono poche e le scoraggiamo”. Ma, evidenzia il Corriere,. Enti come CSEN o ACSI, che raccolgono società dilettantistiche, riconoscono come attività sportive, tra le altre, il Calcio canino, il Braccio di ferro, le Danze primitive e possono annoverare, tra i loro tecnici, allenatori e personale che. Insomma, il sistema sembra configurarsi come quello d'un business ammantato dalla funzione sociale dello sport dilettantisticoConsigliamo al Presidente Malagò di fare pace con Lotito e offrirgli una consulenza, magari gratuita, per dare un'occhiata al settore.