Giovanni Malagò, ospite di SkySport24, ha parlato della ipotesi di rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, programmate per la prossima estate: "Abbiamo fatto un giuramento noi dei comitati olimpici e del CIO, non possiamo dire tutti la nostra sulle interpretazioni e sul rinvio delle Olimpiadi, sull'argomento credo si debba esporre il governo giapponese e Bach (presidente CIO, ndr). Se andate a verificare, tutti gli sport stanno mettendo una ipotesi di ripresa dell'attività. Tutti hanno un'ambizione, una speranza, presupponendo che la situazione tornerà alla normalità: è chiaro che in questo momento comanda il virus, ma chi rappresenta una istituzione deve ipotizzare un certo lavoro entra una data. Se non succederà, programmeremo il cosìddetto "Piano B". Noi dello sport navighiamo a vista".