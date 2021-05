Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha concesso un'intervista a Sportitalia a margine di un evento e ha svelato il progetto della candidatura dell'Italia ad ospitare l'Europeo del 2028: "Vogliamo candidarci, ci sarà tempo per costruire nuovi stadi. L’Europeo a Roma sarà uno spot per un’eventuale candidatura come paese ospitante in futuro. Per quest’anno lavoriamo per consentire la presenza dei tifosi. Sono fondamentali per lo spettacolo, atmosfera e ricavi".



La sede ospitante di Euro 2028 sarà decisa dalla Uefa nel settembre 2022, dopo che l'edizione 2024 è stata già assegnata alla Germania.