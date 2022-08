Il Napoli, infatti, si fa bloccare dal Lecce sul pareggio (1-1. Elmas e Colombo) e. Ma sia chiaro:che ha giocato la sua onesta gara e che, anzi, ha pure sprecato un rigore in avvio del match., ma già con addosso l’ansia del risultato. Non proprio il meglio, dunque, questo pari alla vigilia d’un tour de forces che avrebbe meritato un animo molto più sereno. E, soprattutto, ipotesi tattiche più rassicuranti.. Ma per ragioni assai diverse. L’allenatore azzurro pensa alle prossime tre settimane dense dense di campionato e Champions, infatti, mentre Baroni va soprattutto a caccia d’una compattezza nuova e d’una classifica migliore, visto che in questo avvio di stagione si mostra troppo avara per quanto visto in campo. Ma, inevitabilmente,Intanto nel disegno, visto che per la prima volta(Anguissa e Ndombelé mai prima in coppia) ealle spalle di Osimhen già al pronti via. Ma non si ferma qua, Spalletti: la sua rivoluzione parte, infatti, dalla difesa (per Rrahmani e Mario Rui) e passando per il centrocampo inedito, arriva alle spalle del bomber dove atterrano. Notte di cambi radicali, dunque. Ma, soprattutto, notte di esperimenti: modulo nuovo,, qualche nuovo azzurro probabilmente anche sovrappeso. Cosicché si capisce immediatamente che. Perché. Troppa fiducia nei suoi giocatori da parte di Spalletti? Troppa presunzione? E chi può dirlo. Cert’è le cose in campo vanno decisamente male.Molto moderato.Insomma, il palleggio è deprimente e la manovra è complicata, faticosa. La ragione c’è. Mancando, né Dembelè né Anguissà danno mai il via all’azione. Responsabilità che dunque ricade sulle spalle e nei piedi dei due centrali di difesa. E così il Napoli va immediatamente in sofferenza, mentre il. E appena può, va pure al di là dell’onestà perché assai più del Napoli cerca e trova la verticalità. Soprattutto sull’asse Pezzella-Di Francesco, col povero. Insomma, non proprio una buona idea quella di Spalletti di rivoltare la formazione da così a così. Molto più sereno e organizzato il Lecce di Baroni. Lecce che dopo una ventina di minuti – 22 per la precisione – gode della. Colombo ha fretta e tira prima ancora del fischio dell’arbitro. Segna ma non vale. Tira ancora, il ragazzo che ha molte qualità, marespinge e ritrova con questa parata anche un po’ di quella fiducia che forse gli manca. Forse.E qui finalmente la partita un po’ si scalda. Ventisettesimo, infatti, e il Napoli improvvisamente, inaspettatamente va in vantaggio.Ma dura poco la felicità del San Diego. Quattro minuti appena, infatti, elasciato troppo solo dai centrali azzurri si gira e spara un sinistro che pareggia il conto. Giusto così, probabilmente. Perché il, nelle sue lentezze, probabilmente anche nelle sue prime paure di stagione. Chiaro che la partita non va come Spalletti l’aveva preparata. Chiaro che la rivoluzione è un fallimento.. Dopo il riposo, infatti, subito in campo Zielinski e Lobotka per Raspadori e Ndombelè. Poco dopo in campo anche Kvaratskhelia per Elmas, a metà tempo anche Lozano per Politano e nel finale anche Simeone per Anguissa.. Cosa che sancisce laE allora, Napoli più rapido, più verticale, più di qualità, vero, ma Napoli che ha anche a che fare con un signor Falcone che sa opporsi ad ogni tentativo azzurro. Mentre Baroni prova a tutelarsi e a difendere il pareggio con Strafezza e Blin per De Francesco e Askildsen e ancora con Ceesay per Colombo e Listkowski per il sempre generoso Banda. Insomma, difende il risultato, il Lecce, ma senza rinunciare a nulla, anche se27' p.t. Elmas (N), 31' p.t. Colombo (L).: 27' p.t. Politano (N), 31' p.t. Hjulmand (L).(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa (40' s.t. Simeone), Ndombele (1' s.t. Lobotka); Politano (31' s.t. Lozano), Raspadori (1' s.t. Zielinski), Elmas (11' s.t. Kvaratskhelia); Osimhen. All. Spalletti.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Helgason, Hjulmand, Askildsen (17' s.t. Blin); Banda (30' s.t. Listkowski), Colombo (25' s.t. Ceesay), Di Francesco (17' s.t. Strefezza). All. Baroni.: Marcenaro di Genova.: 13' p.t. Politano (N), 33' p.t. Hjulmand (L), 40' p.t. Colombo (L).: -