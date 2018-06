L’Inter stringe per Malcom, forte della volontà del giocatore di diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Chiuso il colpo Radja Nainggolan, è il classe 1997 del Bordeaux la priorità di mercato del direttore sportivo Ausilio. Naturalmente senza trascurare la questione plusvalenze entro il 30 giugno. L’operazione è ormai apparecchiata, l’incontro in sede di settimana scorsa con l’intermediario Federico Pastorello ha ulteriormente avvicinato Inter e Bordeaux. Bisogna trovare solo l’accordo definitivo sulla formula dell’operazione, quello sulle cifre è già stato raggiunto. E il sì di Malcom all’Inter c’è già.



IN RITIRO - Malcom è regolarmente tra i convocati per il raduno del Bordeaux, in programma venerdì. Il brasiliano si presenterà in ritiro, ma vorrebbe chiarimenti sulla sua situazione prima di quella data. L’Inter, però, ad oggi non vuole o meglio può chiudere l'affare Malcom in prestito con obbligo di riscatto. Il motivo? Perché i 40 milioni circa richiesti dal Bordeaux diventerebbero eccessivi per il Fair Play Finanziario e creerebbero problemi al bilancio, visto che il prestito con obbligo è considerato come un acquisto a titolo definitivo dall'Uefa. Per questo il club francese ha aperto all’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto a 'mascherare' l’obbligo.



LE CIFRE - Il Bordeaux chiede un prestito a cifre molto elevate, circa 7/8 milioni garantiti subito, così da rendere quasi automatico e obbligatorio il riscatto tra un anno per non aver buttato via 8 milioni per un prestito. E poi, entro il 30 giugno 2019, il pagamento di altri 30/32 milioni per arrivare ai 40 totali come da prezzo di listino fissato dal Bordeaux nelle scorse settimane. L’Inter è venuta incontro alle richieste della società francese proponendo un prestito molto oneroso, ma non potrà accettare un obbligo di riscatto o un acquisto a titolo definitivo. La prima offerta è pronta, poi la palla passerà al Bordeaux.