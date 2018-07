Conferenza stampa di presentazione per Malcom al Barcellona. L'esterno brasiliano, arrivato in blaugrana dal Bordeaux, ha parlato anche del caso di mercato che ha visto coinvolta la Roma: "Io sono sempre stato tranquillo, i miei agenti si sono occupati di tutto. Quando ho avuto l'opportunità di firmare per il Barça l'ho fatto, giocare qui è sempre stato un sogno fin da bambino per me, accanto ai migliori del mondo che sono già in questa squadra. Messi è una leggenda, per me sarà una grandissima esperienza, voglio lasciare il segno come altri brasiliani, Ronaldinho e Neymar su tutti".