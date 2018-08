Il centrocampista del Barcellona, Malcom, ha parlato a Mundo Deportivo rispondendo alle provocazioni di Manolas ('Non so chi sia") e del profilo twitter della Roma che ha cancellato il suo nome dalla formazione ufficiale dell'amichevole: “Resto calmo davanti alle provocazioni e rispondo in campo giocando a calcio. Voglio aiutare a vincere il Barcellona. Sul nome cancellato nella formazione comparsa sul profilo twitter della Roma? È stato uno scherzo, non sono arrabbiato. Sulla sconfitta? Siamo nel precampionato, nulla di preoccupante. Ora dobbiamo prepararci al meglio per la Supercoppa con il Siviglia”