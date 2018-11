La scorsa estate è stato protagonista di uno dei dietrofront più clamorosi degli ultimi anni di calciomercato. Ora Malcom torna sull'accaduto e, intervistato da BeIn Sports, parla della sua scelta di trasferirsi al Barcellona quando era giù tutto fatto con la Roma: "Sarei stato felice, molto felice di andare a Roma, ma quando mi ha contattato il Barcellona per me è stata la realizzazione del sogno che avevo fin da bambino. Quando avevo tre o quattro anni dicevo a mia madre che un giorno avrei giocato nel Barça e quando ne ho avuto la possibilità non ci ho pensato due volte".