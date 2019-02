Intervenuto in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, Bruno Satin ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sullo stato di forma e sul futuro del suo assistito, Kevin Malcuit: "Kevin sta facendo bene, è maturato e sta arrivando ad un livello importante. Ancelotti lo aveva già visto in video e sapeva che difensivamente poteva ancora migliorare tanto. Hanno cominciato subito a lavorarci sopra, Kevin è uno che vuole imparare e ascolta tutti. Il mister ha cambiato modulo per le sfide di Champions League, altrimenti avrebbe potuto giocare anche in Europa. Adesso, però, è un punto fermo del club. Kevin sa che deve dimostrare ogni settimana di poter essere il titolare, ma è un bene perché è un giocatore che dà il meglio di sé con la continuità. La nazionale francese? Sappiamo che Deschamps lo osserva con attenzione, in Francia d'altronde c'è una mancanza in quel ruolo e Kevin può fare al caso loro. Siamo fiduciosi in una chiamata già a marzo, ma senza un posto da titolare nel club, è difficile farsi notare e ottenere la convocazione da parte della nazionale".