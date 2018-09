Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, è intervenuto a CalcioNapoli24 TV: “Credo che il Napoli sia al posto che merita, ha preso una bella botta con la Sampdoria ma si è ripreso facendo bene. Ancelotti? Ha un’esperienza enorme, soprattutto per gestire certe situazioni e dare serenità al gruppo. Nei momenti caldi rassicura non solo la squadra ma anche la società. Malcuit? Esordio con il Parma? Non lo so, questo lo decide il mister. Non credo ci siano problemi fisici, si sta allenando bene e non vede l’ora di scendere in campo. Il ragazzo spera di giocare presto, è pronto e si è inserito bene nel gruppo. La capigliatura? Non gliel’ho consigliata io (ride, ndr). Napoli come anti-Juve? E’ chiaro che gli azzurri saranno gli avversari numero uno dei bianconeri, però la continuità della Juventus permette sempre di portare il risultato a casa”.