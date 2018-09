Bruno Satin, agente Malcuit, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 TV: “Il ragazzo si sta ambientando abbastanza bene, in maniera rapida. Ha le sue qualità: la velocità, il cambio di passo e i cross. Ovviamente si sente molto bene ora, mi ha detto che è pronto per esordire ed è a disposizione del mister che lo butterà dentro appena possibile. Sulla fase creativa non ha bisogno tanto di sapere, sulla fase difensiva va aiutato maggiormente così come nella gestione del rapporto con i compagni di reparto. Si sente pronto, non è convocato dalla nazionale ed è rimasto a lavorare a Napoli. Non vede l'ora di scendere in campo. Non credo che Ancelotti gli abbia detto qualcosa, ma negli ultimi allenamenti si è sentito a suo agio. Sampdoria? Difficile spiegare come sia successo, ma la realtà è che ha subito due gol rapidamente ed è stata una giornata no".