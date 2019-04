Bruno Satin, agente di Malcuit, ha rilasciato alcune dichiarazioni in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Non abbiamo avuto l’impressione di un grande Arsenal, il Napoli semplicemente non è entrato in campo. Non ho mai visto questa squadra giocare così negli ultimi 5-6 anni. Impauriti? Ma di cosa? Non so come spiegarmela questa partita, nel secondo tempo hanno dimostrato di saper essere pericolosi. L’errore di Insigne ha condizionato molto il risultato, con quel gol può cambiare tutto. Ci sono possibilità per ribaltarla perché il Napoli crea tanto. La cosa principale è evitare di prendere gol al San Paolo, Aubameyang o Lacazette possono sempre colpirti. Se segna subito lo stadio poi inizia a spingere. L'Arsenal non è stato di un altro pianeta, è il Napoli che non è mai riuscito a fare uscire la palla. Kevin titolare nel ritorno? Noi ci speriamo, se avrà la possibilità darà il massimo. può infiammare la gara con le sue corse, può creare dei pericoli".