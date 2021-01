Lele Adani, ex difensore di Fiorentina e Inter tra le altre, dice la sua, dalla Bobo Tv, su Paolo Maldini, dirigente del Milan: "Maldini se va al Real Madrid può anche evitare di chiedere permesso perché gli aprono la porta quando è ancora in strada. Se Maldini va e dice di dargli il numero di Sergio Ramos, Ramos trema perché dall’altra parte della cornetta c’è Maldini. Allora Maldini se deve trattate Kalulu, Hernandez o Tomori, dirà la sua opinione, nonostante ci sono altri dirigenti bravi come Moncada e Massara".