Il Diavolo festeggia il ritorno in Champions League. Una delegazione dei tifosi rossoneri si è radunata davanti a Casa Milan in serata per ringraziare il club. Dalla sede sono usciti per salutare i sostenitori Frederic Massara e Paolo Maldini, che ha fatto un breve discorso: "Grazie ragazzi per il vostro sostegno in questi anni, lo posso dire sia da calciatore e anche da dirigente. Questo è solamente l'inizio. E' un traguardo, ma un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Ci sono stati momenti difficili e ce ne saranno ancora, li abbiamo affrontati credo nella giusta maniera. Siamo il Milan, dobbiamo essere protagonisti. Grazie ancora".