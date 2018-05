Paolo Maldini parla dell'addio alla Juventus di Gigi Buffon: "Solo Buffon sa quanto gli ha dato il calcio e quanto gli potrà ancora dare ed un portiere, rispetto ad un giocatore di movimento, ha meno difficoltà dal punto di vista fisico", dichiara l'ex capitano rossonero a Tuttosport. "Gigi poi sa benissimo che quando hai passato i 35 se fai un errore dicono che è per l’età, quando magari sbagli di meno di quando di anni ne avevi 25. Cosa accomuna me Totti e Buffon? L’amore per questo sport e le difficoltà nel dire basta. Per me forse è stato meno duro, perché ho valutato la scelta anno per anno con la società, e, quando ho smesso, era il momento giusto per farlo. Carlo Ancelotti aveva deciso di andare via dal Milan ed era in atto un ricambio generazionale. Ed io non avrei mai accettato un ruolo da comprimario. La contestazione nel giorno del mio addio? All’inizio ero dispiaciuto, poi, a mente fredda, sono stato contento perché non mi sono mai identificato in un ultrà”.