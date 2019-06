Paolo Maldini compie 51 anni oggi. In un'intervista a Dazn la bandiera rossonera ripercorre alcune tappe della sua storia al Milan: tante grandi vittorie, ma anche qualche cocente delusione come la finale di Champions League persa contro il Liverpool a Istanbul: "Pensavo fosse l'ultima, poi il destino mi ha dato la possibilità di prendermi una bella rivincita ad Atene. Il Milan può sbagliare e infatti è finito anche in Serie B, ma poi è arrivato a dei vertici mai toccati da altre squadre".