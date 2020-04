Paolo Maldini è davanti a un bivio: mollare o rimanere al Milan dopo l'addio di Boban? Gazidis continua a credere in lui, che però ora detta le condizioni per restare. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la bandiera rossonera vuole la garanzia di partecipare alle decisioni cruciali in tema di calciomercato e di scelta dell'allenatore. Oltre al rispetto, non solo formale, del proprio ruolo di direttore dell'area tecnica. Tuttavia il suo parere contrario al tedesco Rangnick rende molto complicata una permanenza di Maldini.