A soli 27 anni il primogentio di Paolo Maldini, Christian dà l'addio al calcio giocato per cambiare vita. Il difensore ex-Lecco e Pro Sesto ha deciso di ritirarsi per diventare un procuratore e, secondo NicolòSchira entrerà a far parte della scuderia di Beppe Riso, la GR Sport che era il suo procuratore, è l'agente anche del fratello Daniel oggi all'Empoli e che cura gli interessi fra gli altri anche di Tonali, Frattesi, Papu Gomez e Petagna fra gli altri.