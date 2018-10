Da oggetto misterioso a uomo copertina, il Milan torna a vincere in casa del Sassuolo spezzando la maledizione delle rimonte subite e nel successo rossonero c'è tanto Samu Castillejo: suo il gol dello 0-3 che di fatti chiude l'incontro, una violenta conclusione con il mancino quasi ad emulare il connazionale Suso. Prima gioia con la maglia del Diavolo, ma dietro la rete c'è molto di più: c'è un lavoro inedito, quello di falso nove in un tridente orfano della sua punta di diamante Higuain, della sua alternativa Cutrone (entrato solo nel finale) e del jolly Borini. Pressing aggressivo sui centrali neroverdi, movimenti a elastico per dialogare con gli esterni e allo stesso tempo aprire spazi agli inserimenti degli interni di centrocampo: Castillejo svolge tutte le consegne di Gattuso senza sbavature e il gol è il premio per la miglior prestazione dal suo arrivo in Italia.



SCOMMESSA 'VINTA' - Se non si può parlare di scommessa vinta per Rino, praticamente obbligato dalle defezioni a reinventare il malagueño come falso nove, è un primo premio alle speranze riposte in lui da Paolo Maldini: lui sì ha scommesso sull'ex Villarreal, quando a metà agosto ha puntato su Castillejo come sorpresa della stagione. Il primo mese dà ragione a Maldini e alla società, che per lui ha investito complessivamente 25 milioni di euro (tra cartellino e la contropartita Bacca): Castillejo si è integrato perfettamente negli schemi di Gattuso e da semplice alternativa a Suso si è trasformato in un jolly per tutti i ruoli del tridente, insidiando anche i titolari per una maglia. Già giovedì contro l'Olympiacos Gattuso potrebbe concedergli una nuova chance, magari riportandolo nel suo naturale ruolo di esterno: il primo esame è passato, Gattuso e Maldini convinti, Castillejo può essere davvero la sorpresa del Milan.



