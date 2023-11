L'ex direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini è tornato a parlare dopo un lungo silenzio ospite di Giacomo Poretti, storico membro del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo che è a teatro con il suo PoretCast. La bandiera ed ex-dirigente rossonero ha parlato anche del suo rapporto con la Nazionale.



IL MONDIALE 2002 E BYRON MORENO - “Sapevo già che sarebbe stata la mia ultima esperienza con la Nazionale, quindi per me uscire voleva dire interrompere quella cosa bellissima che era la Nazionale. Giocare per l’Italia, sentire l’inno, è un’esperienza travolgente. Finirla con l’arbitro Moreno… Nel 2002 le squadre non si incrociavano per dare la mano. Tommasi aveva l’abitudine di dare la mano all’arbitro, ma lui ha rifiutato, lì abbiamo capito qualcosa… Gliene abbiamo dette veramente tante”.



MONDIALE 2006 - “Nel 2006 Lippi venne da me per convocarmi. Dissi che non ce la facevo. Iniziavo ad avere dolorini e volevo essere al massimo per gli ultimi anni della carriera. Poi hanno vinto quindi direi che dopo quattro Mondiali il problema ero io (ride, ndr)”.