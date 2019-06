Giornata decisiva per il futuro del Milan. Paolo Maldini è a Casa Milan per confrontarsi con l'amministratore delegato Ivan Gazidis: sul piatto l'offerto dell'ex uomo dell'Arsenal, che vuole la gloria rossonera come direttore dell'Area Tecnica. Nel lungo summit verranno valutate le richieste di Maldini: da Costacurta a Carbone, da Moncada al nuovo direttore sportivo, fino ad arrivare a Giampaolo. L'attuale allenatore della Sampdoria è la prima scelta rossonera per la panchina: l'affare potrebbe decollare una volta che arriverà il via libera da parte di Massimo Ferrero, con il quale sta trattando la rescissione.