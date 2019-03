Paolo Maldini a Milantv riavvolge il nastro: "Io li ricordo tutti i gol segnati, perchè ne ho fatti pochi. Il primo è stato a Como nell'1985. Mi son trovato in area, la palla mi è arrivata e dopo aver segnato ho avuto 30 secondi in cui non ho capito più niente. Quando esulti e non sei abituato a farlo veleggi 1 km sopra rispetto al mondo reale. L'esordio? La prima partita è stata qualcosa di incredibile, ero un bambino e non pensavo di poter giocare con i grandi. Prima di entrare in campo ero terrorizzato. Alla fine della partita mi sono sentito più accettato dal gruppo. E' in assoluto il momento più emozionante della mia carriera".