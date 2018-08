Milan nel girone di Europa League con Olympiacos, Betis e Dudelange, Paolo Maldini commenta soddisfatto a Sky Sport: "E' bello essere qui. Il mio ruolo e la competizione sono cambiati, ma è un nuovo inizio e quindi sono molto contento. Felice per il sorteggio? Direi di sì. Abbiamo il Betis che darà parecchio fastidio, l'Olympiacos e una squadra lussemburghese: è un girone alla portata, vogliamo andare il più lontano possibile.



Rapporto da ricostruire con la Uefa dopo la squalifica? Non credo, l'Uefa ha bisogno del Milan: il Milan è una parte importante, ha scritto una storia determinante per il successo delle due competizioni. Se il Milan si comporterà bene a livello finanziario non ci saranno problemi,



Vincere la competizione? E' un trend cambiato negli ultimi anni, le italiane hanno preso molto più seriamente questa competizione. La qualità si è elevata.



Difficile aiutare i giocatori? La squadra è abbastanza giovane, una delle più giovani d'Italia. Giocatori d'esperienza come Higuain saranno importanti per aiutare. La mia esperienza è di un dirigente nuovo ma con tanta esperienza in campo, ci stiamo dividendo i compiti con Leonardo. Parlare con Gattuso può dare qualcosa.



In Champions da quarti o tramite l'Europa League? Dopo il girone anche l'EL diventa molto complicata, non si può farci conto. Noi possiamo competere, secondo il nostro giudizio, per arrivare tra le prime quattro in campionato e fare un'ottima Europa League. Sarebbe assurdo scegliere ora quale competizione fare seriamente e quale no".