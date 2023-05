, ma purtroppo razionalmente non poteva che finire così.dal punto di vista tecnico, dell’esperienza, della caratura dei giocatori e della profondità della rosa. Ci sono tanti parametri che lo testimoniano, non ultimo il monte ingaggi. Essere tifosi non dovrebbe significare tenere le fette di salame sugli occhi. Da 3 anni ribadiamo la superiorità della squadra nerazzurra e sottolineiamo gli eccezionali meriti di Maldini, Pioli e dei giocatori rossoneri nell’essere riusciti a metterli dietro inE purtroppo l’”eccezione” è l’esatto opposto della normalità. E la normalità non sono stati i 15 minuti di Giroud in un derby che onestamente avevano dominato. La normalità, purtroppo, è cheObiettivamente tutti noi abbiamo sognato un altro “miracolo sportivo” in questa semifinale di Champions, ma misurando i valori in campo. Fa tristezza constatare che nei 180 minuti il passaggio del turno non sia mai stato in discussione. Non solo per l’uno-due incassato nei primi 15 minuti ma perché l’Inter ha sempre dato l’impressione di avere in mano saldamente sia la partita d’andata sia quella di ritorno.Sì, è vero, possiamo avere il. Casomai ci sarebbe da analizzare un altro aspetto: l’assenza di Leao nella partita di andata ha impedito a Pioli di ripetere lo stesso tema tattico adottato contro il Napoli, cioè difesa bassa e centrocampo schiacciato con due frecce pronte a partire in caso di recupero palla, Leao a destra e Theo a sinistra. Senza una delle due alternative di gioco è stato fin. Proprio l’assenza di Leao ha indotto Pioli a variare l’atteggiamento tattico, rinunciando al contropiede e provando a proporre una manovra “palleggiata” attaccando l’Inter nella propria metà campo. La strategia si è rivelata fallimentare e. Non a caso il primo tempo dell’andata poteva finire 4 a 0. La necessità di rimontare al ritorno ha obbligato Pioli ad attaccare ancora invece di difendersi e il Milan, pure con Leao, non dispone certo dell’organico adatto per palesare la propria superiorità sui nerazzurri dal punto di vista del gioco offensivo. Non a caso ci sono stati zero gol eNon parliamo poi delle risorse provenienti dalla panchina:. Sento tifosi che chiedono alla proprietà investimenti per rinforzare la rosa. Gli stessi che si illudevano che dopo lo scudetto questa fantomatica proprietà americana mettesse mano al portafogli. Ho sempre detto e pensato che non sarebbe stato così. Per capirlo. A questa proprietà non interessa vincere, ma. A questa proprietà non interessa fare contratti faraonici a giocatori pronti per vincere, preferiscePer questa proprietà perdere in Champions contro l’Inter piuttosto che contro il Real Madrid non fa differenza. Anzi. Io credo invece che abbiano fatto bene, perché un’avventura come quella di quest’anno in Europa, anche se finita nel modo più doloroso, restituisce ai tifosi e all’ambiente quella dimensione ormai dimenticata e consente alla squadra di crescere ancora di più.