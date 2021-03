Tra passato e futuro. Intervenuto a So Foot, l'attuale direttore tecnico del Milan,, ha dichiarato: "Se ho avuto paura che il Milan potesse scomparire? No. A tutti sono note le difficoltà degli ultimi periodi dell'era Berlusconi o legate al passaggio di proprietà cinese nel 2017. Il fondo Elliott è arrivato proprio a causa di queste difficoltà e quando è diventato chiaro Elliott sarebbe divenuto proprietario, nell'estate del 2018, sono stato contattato da Leonardo"."Da quando ho smesso di giocare siamo comunque riusciti a vincere uno scudetto e abbiamo partecipato più volte alla Champions League. C'è stato un cambio generazionale molto significativo dal 2009, soprattutto dal 2011-2012, quando i calciatori che facevano parte di questo club hanno interrotto la loro carriera o se ne sono andati. Se non prevediamo il futuro e questo cambio di generazione, allora è difficile avere risultati sportivi. Chi arriva subito dopo un Milan vincente non riesce a fare bene come dovrebbe. C'era forse l'idea che chi entrava potesse tenere alto il Milan, ma purtroppo non funziona così. Devi pianificare e pianificare costantemente. Successivamente, c'è stata una campagna di acquisti molto costosa, ma tutto si è fermato in diciotto mesi. Ciò che rende grande un club è senza dubbio la stabilità: la stabilità della dirigenza, della squadra. E devo dire che negli ultimi anni di presidenza Berlusconi, e anche nell'anno e mezzo in cui c'era il proprietario cinese a capo del club, non c'è stata una simile stabilità"."Non ho mai ritenuto che il mio rientro fosse obbligatorio, in quanto non ho mai ritenuto obbligatorio che le persone che lavorano nel club mi chiamassero. Semplicemente perché ho giocato fino al 2009, poi ho vissuto oltre perché la vita mi ha regalato nuove esperienze, a volte lontane dal calcio, e quindi non è come se vedessi questa esperienza come necessaria. Certo, il Milan è e sarà sempre la mia passione, come il calcio. Se un giorno ci fosse stata la possibilità, avrei voluto viverla da protagonista, ricoprendo un ruolo, rispettando quello che era stato il mio passato all'interno di questo club. Sono stato chiamato quando il club era sotto la bandiera cinese e, sinceramente, non avevo necessariamente in mente di avere un ruolo operativo all'interno del club"."Prima di tutto, quando hai meno tempo di quanto avrebbe potuto avere la prima presidenza Berlusconi, ad esempio, devi essere creativo. Io, il primo anno, sono stato chiamato da Leonardo e avevamo una visione diversa di come doveva essere la squadra da come era quando è partita. Il primo anno il club ha fatto investimenti importanti, anche se quando si calcola cosa è andato dentro e cosa è uscito, la spesa non è stata eccessiva per un club come il Milan. Dopo la sua partenza, per necessità economiche si "imponeva" l'austerità agli acquisti, o almeno si era programmato per scommettere sui giovani. Naturalmente, le persone che ho scelto di lavorare con me in tutto questo (Zvonimir Boban e Ricky Massara) avevano in mente che lavorare per il Milan significa rispettare quella che è stata la nostra storia. Non possiamo costruire un progetto che non abbia l'idea, per quanto piccola, di essere vincente nel breve periodo. La sfida era quindi quella di riguadagnare rapidamente un livello di performance pur essendo finanziariamente virtuosa. E devo dire che oggi abbiamo trovato questo equilibrio. Il Milan ha abbassato l'età media dei giocatori, è la squadra più giovane d'Italia, una delle squadre più giovani d'Europa. La strada è stata tracciata. In tutto questo, l'esperienza di chi ha giocato serve non a comprare un giocatore semplicemente perché è giovane, ma anche ad essere attento ad avere guide, giocatori più esperti, a guidare i più giovani"."Sono molto fortunato: sono un ex giocatore rispettato e vincente. E poi ho la possibilità di lavorare per il Milan. Credimi: il Milan non si qualifica per la Champions League da otto anni, ma quando il Milan chiama, i giocatori di tutto il mondo sognano ancora. Certo, guardiamo al futuro, ma il passato, che dobbiamo rispettare, conta eccome. Quando ti chiami Milan e chiami un giocatore, sei uno dei tre club di maggior successo al mondo. Dobbiamo sempre ricordarlo. È vero che per noi è più difficile portare un giocatore qui oggi. Economicamente chiediamo ai nuovi giocatori di fare dei sacrifici. I giocatori che vengono qui lo fanno perché vogliono davvero esserci. Questi sono giocatori che hanno rinunciato a molti degli stipendi che avevano prima di venire qui. Dobbiamo essere creativi e non possiamo combattere con gli altri club. L'ho sempre detto: il fair play finanziario ha fatto bene al calcio perché c'è meno debito, ma ha allargato il divario tra i grandi club e chi vuole investire e rientrare nella competizione. Abbiamo entrate che sono circa un quarto o un quinto di quelle dei club vincitori in Europa. È quasi matematico, tra reddito e risultati. Il Milan ha le stesse entrate che aveva nel 2000, giusto per farti capire. Sono passati vent'anni e da allora il mondo è andato in una direzione diversa"."Abbiamo avviato il nostro progetto prima che si verificasse questa pandemia. E ora tante squadre ci stanno guardando: perché il Milan quest'anno? Perché il Milan è riuscito ad essere autosufficiente? Come ha fatto il Milan a ringiovanire la rosa? Credo che siamo presi come esempio di un club virtuoso e vedremo se vinceremo anche in futuro. Per quanto riguarda gli acquisti di giocatori, cerchi di prendere quelli che ritieni più funzionali al tuo progetto, e c'è anche un mercato di persone che lavorano con i club, e che sono gli scout, gli osservatori, i leader. Spetta alla proprietà e ai leader dei diversi settori scegliere le persone giuste. Credo che il Milan, in Italia senza il minimo dubbio e anche in Europa, è considerato un club virtuoso. Allora sì, oggi il Milan non può permettersi di avere un top player dal punto di vista finanziario. Quando saremo stati in Champions League quattro o cinque volte di seguito, potremo fare altri sacrifici dal punto di vista economico"."Sai, spesso, il titolo di un'intervista non corrisponde esattamente a tutto ciò che diciamo, è quello che mi piace di meno, il titolo. Cosa ti ricordi? Del titolo, mentre c'erano altri concetti all'interno di questa intervista. All'epoca c'era ancora Berlusconi presidente, ma ci stavamo muovendo verso un'idea diversa da quanto fatto negli ultimi vent'anni. C'erano due amministratori delegati (Galliani e Barbara Berlusconi, ndr) e non ha funzionato. Ma se devo parlare della presidenza Berlusconi o di Galliani, posso solo fare i complimenti, perché hanno costruito un club che è stato invidiato da tutti. Poi, visto da fuori - e fa ridere il fatto che io sia considerato fuori dal mondo milanese -, non direi la stessa cosa oggi, perché la mia visione è ovviamente diversa da quella che c'era dieci anni fa"."Una delle cose che aiuta il progetto, i giocatori e coloro che lavorano all'interno del progetto è dire la verità. E la verità è chiara: sono passati otto anni da quando abbiamo suonato in Champions League, dobbiamo prenderne atto. Se avessimo detto: quest'anno vinceremo tutto, se dicessimo ogni anno che vogliamo vincere tutto, sarebbe un errore. Se il progetto vuole dire che dobbiamo cercare di accorciare i tempi per ricostruire un club come questo e per essere competitivi in ​​due anni, la gente lo capisce. C'è più comprensione nei confronti dei giocatori, hanno bisogno di tempo. Un anno fa eravamo decimi, fondamentalmente, ed eravamo visti come una squadra perdente. Chi conosce il calcio sa però che c'erano già segnali molto positivi. Ovviamente ci vuole tempo. Se cambi strategia ogni anno, diventa difficile, perché fai pressione sui giocatori in particolare, ed è più complicato. I giocatori sono già sotto pressione, sanno che questa maglia, questa storia, San Siro, le persone, stanno mettendo pressione. Se dai un'idea più precisa del tuo tempismo e di dove vuoi andare, questo può solo aiutare"."Se aiutano? Non lo so. Forse all'inizio sì, un po'. È passato un anno da quando siamo la squadra che vince più punti in campionato. Nel periodo pre-pandemia abbiamo avuto una media di 55.000 spettatori. Adesso saremmo a 70.000. La pressione può essere davvero forte quando le cose vanno male, ma quando le cose vanno bene San Siro ti trascende. Peccato che le persone non abbiano potuto beneficiare di una squadra vivace, frizzante, coraggiosa, come accade da un anno"."Non so come sarà. A causa del Covid la situazione non cambia di anno in anno, ma di mese in mese. Speravamo, economicamente e sportivamente, che gli stadi potessero riaprire quest'anno, per avere gli sponsor per la partita, e quindi che volessero investire ancora di più, e tutto ciò non è avvenuto. Quindi non possiamo nemmeno immaginare come sarà la prossima finestra di trasferimento. Fa un po' paura. Siamo partiti con l'idea di un progetto virtuoso, quindi stiamo comunque cercando di tagliare i costi, abbiamo iniziato questo prima della pandemia, quindi eravamo, in un certo senso, più preparati di altri"."Difficile da dire. Quando la gestione è stabile, con gli obiettivi sono condivisi, con un percorso, credo sia più facile da confermare. Essendo una squadra giovane, i nostri giovani sono probabilmente destinati a migliorare rispetto a quelli che hanno una certa età. Il fatto che la rosa sia così giovane ci fa pensare che negli anni questi giocatori progrediranno"."La verità è che il club è al di sopra di qualsiasi giocatore perché i giocatori passano e il club rimane. Ci sono giocatori che lasciano un segno diverso dagli altri e Zlatan è uno di loro. È un motivatore, è, di per sé, un personaggio con cui può sembrare complicato affrontare, ma per chi riesce a trarre tutte le sue buone qualità, è una risorsa enorme. Il club è al di sopra di ogni giocatore, e questo vale per tutti, perché nasce dal nostro modo di concepire la nostra professione di leader. Questo discorso sarà sempre attuale".