Il coutndown per il nuovo Mondiale per Club è partito, dal 12 al 22 dicembre in Arabia Saudita si sfideranno le 7 squadre che hanno vinto le coppe dei rispettivi continenti. Sarà l'ultima edizione con la formula classica, dal 2025 la competizione sarà allargata a 32 squadre.- rispettivamente - con Milan e Barcellona. I due ex giocatori sono già stati in Arabia dove si sono intrattenuti con i tifosi durante il roadshow ufficiale, giochi e sfide con un pallone tra i piedi per coinvolgere il pubblico in attesa dell'inizio della competizione.- La prima partita del torneo sarà il 12 dicembre tra l'Al-Ittihad di Benzema e la squadra campione d'Oceania Auckland City. La vincitrice sfiderà i campioni d'Africa dell'Al-Ahly, chi passerà il turno affronterà il Fluminense che ha vinto la Libertadores;, che giocherà contro chi vincerà tra i messicani del Leon e i campioni d'Asia dell'Urawa Red Diamonds.- "E bellissimo vedere tutti i preparativi per questo torneo,, sono sicuro che questa Cpppa del Mondo per club sarà fantastica" ha detto Maldini. Stessa linea anche per Villa: "Essere qui a Gedda è fantastico, sono convinto che l'Arabia Saudita sarà all'altezza di questo torneo. Ci saranno tanti tifosi che riempiranno gli stadi".