EXCLUSIVA | REUNIÓN THEO HERNÁNDEZ-PAOLO MALDINI (Dir. deportivo del MILAN)esta mañana en Ibiza. LE HA PRESENTADO el NUEVO PROYECTO del equipo italiano. INFORMACIÓN de @Borjamazarro8 pic.twitter.com/314quxW2lA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 23 giugno 2019

Giovedì scorso il viaggio dela Madrid e l'incontro con il, un blitz diche aveva aperto a vari scenari di mercato: dafino a, tanti i potenziali nomi in orbita rossonera. Tra questi, terzino mancino classe '97 che le merengues due anni fa hanno strappato ai rivali dell'per. Un nome che ora balza prepotentemente in cima alla lista del Diavolo: i colleghi spagnoli di El Chiringuito infatti, hanno immortalato Maldini e il giocatore a Ibiza, un vertice nel quale il direttore dell'area tecnica ha spiegato il nuovo progetto tecnico milanista.- Un terzino sinistro per Giampaolo, con le situazioni die, soprattutto,da definire. Un affare da condizioni non proibitive per il Milan: secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti,. L'incontro tra Maldini e l'esterno è un indizio di movimenti in arrivo: il Milan piomba su Theo Hernandez.