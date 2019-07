Compare lì, in distinta, quasi a sorpresa. Doveva esserci Suso nella posizione, delicata, di trequartista, contro il Bayern Monaco. Invece no: Maldini. Daniel Maldini, il numero 10 della Primavera del Milan, nato l'11 ottobre 2001, quando papà Paolo stava preparando la sfida di San Siro contro il Venezia, da affrontare con la fascia al braccio, è stato scelto da Marco Giampaolo per assistere la coppia Castillejo-Piatek.



LA PARTITA - Un'ora in campo, tanto lavoro oscuro in fase di non possesso, presenza in area di rigore e un gol sfiorato sullo 0-0 dopo una grande discesa di Theo Hernandez. Un po' emozionato, com'è normale che sia se sei un diciassettenne che debutta da titolare con la maglia del Milan e porta un cognome pesante sulle spalle, ma non impacciato: dopo nonno Cesare e papà Paolo, un altro Maldini fa il suo debutto in Prima Squadra, da titolare, in rossonero. E no, non è un difensore: tanta qualità, tanta tecnica, classico trequartista dotato di un gran destro. Ma quali sono i piani futuri?



IL FUTURO - In Serie B c'è la fila. Dallo Spezia al Crotone, la maggior parte dei club di Serie B ha chiesto il prestito del trequartista rossonero. Per ora, però, il Milan non ha alcuna intenzione di lasciar partire il classe 2001, neanche a titolo temporaneo: è ancora in età per giocare in Primavera (il Milan è in Primavera 2, retrocesso la scorsa stagione), con Giampaolo, papà Paolo, Massara e Boban che vogliono valutarne la sua crescita da vicino, allenandosi coi grandi. Alla Plizzari, per intenderci. E' vero, il portiere ha visto poco il campo, ma ha dimostrato, nell'ultimo Mondiale Under 20, di essere cresciuto molto anche solo allenandosi con Donnarumma e Reina. E a oggi, così sarà per Maldini jr. Che cresce e migliora, gioca un'ora e sfiora un gol contro il Bayern, dando continuità alla dinastia Maldini. E sembra già di sentire in lontananza la colonna sonora perfetta, Neverending Story.

"​Reach the stars, fly a fantasy; dream a dream, and what you see will be".



@AngeTaglieri88