Il 22 marzo a Katwijk amichevole con l’Olanda . Prima convocazione per Daniel Maldini



. Fermarsi, riavvolgere il nastro e ricominciare: la dinastia Maldini ha davvero prodotto un altro potenziale prodigio, da proteggere e aspettare fino al decollo definitivo ma con tutte le carte in regola per diventare grande.perché è un biglietto da visita mondiale. Classe 2001, seconda punta o trequartista con licenza di allargarsi, nella Primavera del Milan ha conquistato tutti. Nove gol in stagione, la straordinaria capacità nel calciare le punizioni, ultima quella al Viareggio che ha completato ieri la sua doppietta allo Spezia. Niente male come inizio, considerando che, questione di DNA.- Sono passati proprio 6113 giorni da ieri al 18 giugno 2002, Italia-Corea del Sud, la partita maledetta e Byron Moreno che coincide con. Paolo lascia la maglia azzurra per sempre, game over, delusione troppo forte., convocato in queste ore in vista dell'amichevole del 22 marzo contro l'Olanda. Con il Milan sta incantando, segna in tutti i modi e soprattutto mostra una professionalità e una serietà fuori dal comune per i ragazzini della sua età: testa sulle spalle, mai sopra le righe,- Insomma, le premesse sono buonissime e il Milan ha già convinto all'unanimità di, un inizio di estate coiper poi decidere il percorso migliore. Con il contratto che lo aspetta e il rossonero addosso, da sempre e per sempre., il prestito sarà un'eventualità da considerare soltanto nel caso in cui dovesse davvero convincere tutte le parti in causa che possa essere la soluzione migliore. Ad oggi c'è volontà di non creare un circo mediatico attorno a Maldini junior, lasciarlo tranquillo e concentrato sul campo., quando c'è da fare gol. Ora segna in continuazione e ogni punizione fa saltare già in piedi ma c'è ancora tantissima strada da fare,. Si scrive Maldini, si legge talento. Anche 6113 giorni dopo, forse per sempre.