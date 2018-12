. Perché dopo Cesare e Paolo, sembra che le premesse per un altro Maldini di alto livello ci siano davvero tutte. Classe 2001, seconda punta di rapidità e con ottimi colpi,, perché questo ragazzo che ha compiuto 17 anni da un paio di mesi in campo sta mostrando talento puro. Altro che raccomandato, Maldini junior è l'enfant prodige di una Primavera che sta deludendo le attese tanto da arrivare all'esonero dell'allenatore Lupi:, Malda - come è soprannominato dai compagni, proprio come papà Paolo - segna e fa segnare a ritmi impressionanti.- Empoli, Cagliari e Udinese in campionato, Verona in Coppa Italia: le vittime di Daniel Maldini sono consecutive, il gol nel sangue e i colpi di un predestinato.Con quel cognome non si fatica a crederlo,, eppure l'incantesimo Maldini funziona. Ancora. E anche con colpi inediti, come unarecentemente disegnata da Daniel in rossonero., due anni e l'idea di un contratto più lungo all'orizzonte., la correttezza di Maldini è nota e metterà gli interessi del Milan davanti a tutto. Anche perché. Maldini e Milan nel biglietto da visita, tutto regolare. Talento nel DNA.