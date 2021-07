Anche il direttore sportivo del, ha parlato durante e dopo l'evento di presentazione del calendario della nuova Serie A 2021/22.Queste le sue parole al nostro inviato Federico AlbrizioE queste le frasi dette durante l'evento."Alla quarta giornata avremo incontrato già due squadre importanti ma tanto prima o poi le dovremo incontrare tutte. Il campionato nostro dell'anno scorso ha detto che abbiamo vinto in trasferta tante volte quindi sono tutte valutazioni teoriche""Domani dovrebbe arrivare Giroud. Abbiamo una coppia giovane davanti (ride,ndr). Olivier è un campione ed è un fresco vincitore della Champions League. E' un giocatore affidabile e che può portare esperienza alla squadra che è molto giovane"."Sì, potrebbe arrivare anche un'attaccante giovane, vogliamo fare le cose per bene e mettere le basi della squadra da subito e poi guardare ad altri colpi verso la fine del mercato""E' una perdita importante per noi anche se abbiamo acquistato un grandissimo portiere. È un ragazzo che nasce nel nostro vivaio e vedere quello che ha fatto nel Milan, il fatto che la storia si interrompa fa un po' male. È giusto pensare al passato ma il futuro affascina di più""Nel futuro ci sarà Kessie. Stiamo lavorando per il suo rinnovo""Se sappiamo già chi arriverà al posto di Calhanoglu? No".