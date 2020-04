Un'intervista confidenziale, un vis a vis quasi intimo quello tra Paolo Maldini e l'amico Bobo Vieri. L'ex bomber azzurro sta aprendo le porte di casa sua ai tanti followers e agli amici campioni di una vita: da Ronaldo a Totti, passando per Materazzi, Ventola all'attuale direttore dell'area tecnica del Milan.Senza microfoni e telecamere, Maldini ha affrontato diverse tematiche con estrema franchezza e sincerità.Parole al miele quelle utilizzate per descrivere il rapporto lavorativo con il figlio Daniel e con il compianto papà Cesare, una posizione chiara sulla ripresa del campionato e tanto spazio ai ricordi del passato a tinte rossonere.“Mi ha chiamato Leonardo e ho imparato tanto, quando è andato via mi sono sentito solo e, forse, non in grado di fare tutto da solo. Ho lavorato con professionisti come Boban e Massara.. Questo passaggio è stato piuttosto significativo perché è sembrato ai più, compresa la proprietà del club di via Aldo Rossi, un messaggio anche per il futuro. Come a dire "io resto qui, non mi muovo. Sono in grado di fare il direttore con qualità e competenza".La linea del Milan, e della sua proprietà, sul tema Maldini non è cambiata nel corso delle settimane. Al netto di alcuni punti, strategici e comunicativi, che non sono stati digeriti esiste la volontà di aprire un confronto per il futuro. Nessuna preclusione a continuare insieme ma diversi aspetti andranno chiariti.sia nelle scelte commerciali che in quelle tecniche. Sarà il Milan a dettare le nuove condizioni:Difficile dirlo ora, tutto sarà più chiaro quando arriverà il tanto atteso faccia a faccia con l'amministratore delegato rossonero, i due dovranno mettere da parte alcune divergenze che sono emerse nel corso delle ultime due stagioni.In attesa di un confronto che, però, potrebbe sancirne l'addio.