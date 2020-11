Paolo Maldini ha parlato così a pochi minuti dalla sfida con il Verona: "​Non ci possiamo lamentare degli uomini che non abbiamo a disposizione, l'infortunio di Romagnoli (problema al flessore ndr) può capitare giocando così tanto. Il ko con il Lille? Sappiamo che qualche partita la perderemo. Mi auguro che il Milan giochi con coraggio, una sconfitta come quella come giovedì deve farci pensare ma non tornare indietro Non dobbiamo dimenticare il nostro percorso. Aggettivi con Ibrahimovic? Le sue motivazioni ci sono, le aveva a 20 anni come le ha a 39, questo fa la differenza. Calabria? E' diventato un giocatore importante, l'anno scorso ha sbagliato un po' di cose, io ho sempre creduto con lui. Questi ragazzi hanno alti e bassi per il loro stato d'animo. Lovato? E' un giocatore interssante, giovane, ha una struttura importante. E' attenzionato, purtroppo non solo da noi. Settimana prossima sarà libera di impegni, non so se sarà buona per Ibrahimovic e Calhanoglu. Scudetto? Non posso dirlo, se non vinceremo lo scudetto a fine anno non sarei deluso, bisogna essere realisti".