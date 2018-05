Interessante intervista concessa da Paolo Maldini a Tuttosport. Focus specialmente sulla difficile situazione che sta attraversando Gianluigi Donnarumma: “Nella vita ho imparato che se non vivi l’ambiente dove accadono le cose difficilmente capisci la realtà. Però la comunicazione è importantissima e sicuramente ci sono state delle pecche da una parte e dall’altra. Non so dove potrà portare questa situazione. Quello che dispiace è che un ragazzo così forte, così giovane e così promettente si sia già bruciato con parte della tifoseria. Una cosa che non fa bene a nessuno, né al ragazzo né alla società”.



SULLA CRESCITA - "“Si è fermato? Beh, secondo me è durato fin troppo. La sua calma e tranquillità nei momenti di contestazione mi sembrava qualcosa di molto strano avendo vissuto la pressione di San Siro. Credo che ora Donnarumma stia pagando un anno di polemiche veramente fuori luogo, così come lo state, per esempio, le dichiarazioni dell’ex Premier Enrico Letta, che, pur non conoscendo la situazione, si è permesso di dire cose che non andrebbero dette”.