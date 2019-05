Paolo Maldini parla del profondo cambiamento che sta vivendo il Milan, dopo gli addii di Leonardo e Rino Gattuso. A margine dell'evento organizzato da Dazn per analizzare la prima stagione in Italia dell'azienda, l'ex capitano rossonero ha risposto alle domande dei giornalisti presenti: "La mia situazione al Milan? A breve, entro la fine della settimana, arriverà la risposta e le cose saranno definite. Proposta allettante? Sì, ma bisogna vedere tutto, le cose vanno raccontate bene. I tifosi mi aspettano? Lo so, io sono qua".



"Ho fatto nove anni di pausa, mi sono goduto la vita e la famiglia. Nel giro di una settimana, poi, ho ricevuto due chiamate e ho scelto di avere un ruolo doppio (Dazn e Milan, ndr), è stato particolare. La figura del calciatore è cambiata, anche nel rapporto con i media. Con Berlusconi abbiamo cambiato tutto e la comunicazione è stata alla base dell sua era, poi sono arrivati i risultati ma il cambiamento è stato notevole. ".