Si continua a trattare, nella speranza che la distanza tuttora esistente tra domanda e richiesta possa essere ulteriormente assottigliata e consentire a Zlatan Ibrahimovic di tornare ad indossare la maglia del Milan. Dopo le parole rilasciate ieri a Lisbona dal suo agente Mino Raiola ("La trattativa è a un buon punto, stiamo parlando, non abbiamo ancora l’accordo. Non è questione di soldi, di convinzione e stile, tante cose. Un matrimonio si fa in due"), oggi è stato il turno del direttore dell'area tecnica rossonera Paolo Maldini, intercettato da Sky Sport all'esterno di un noto hotel della città, nei pressi della Stazione Centrale: "C’è ottimismo per Ibra? Sempre ottimismo".



Frasi che confermano la volontà reciproca di raggiungere un'intesa e proseguire assieme per un altro campionato, tanto che il Milan non ha preso in considerazione in queste settimane alternative al gigante di Malmoe. La richiesta di Ibrahimovic è importante, da top player quale ritiene ancora di essere, i rossoneri proveranno nelle prossime ore ad accontentarlo senza discostarsi dai paletti che si è dato a livello di monte stipendi. C'è ancora da lavorare, ma all'insegna dell'ottimismo.