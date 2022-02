Intervistato da Dazn nel prepartita della sfida contro l'Inter, del derby, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha presentato così la gara.



TENSIONE DERBY - "La tensione era tanta agli inizi, un po' meno con l'andare della carriera. Negli ultimi mi son proprio divertito. C'è una maturità che arriva con il passare del tempo. Riti scaramantici? Ho vinto e perso facendo di tutto, quindi basta".



FANTASIA E KESSIE - "Kessie trequartista al posto di Brahim non toglie fantasia? Noi abbiamo avuto un calo fisico da parte di qualcuno, come l'assenza di Rebic che è stato fuori praticamente due mesi. Kessie dà molto equilibrio, inseritmenti e qualche gol. Ormai gli allenatori fanno la formazione ufficiale pensando poi a come possono cambiare la formazione coi cambi. Magari mettendo tutti da subito, poi non si riesce più a cambiare a gara in corsa"



IBRAHIMOVIC - Con Zlatan c'è un discorso aperto. Lui è una persona molto indipendente e quindi lui sa e non finge quella che è la sua situazione. Se lui non si sentirà di andare avanti sarà il primo a dire smetto. Al momento gli infortuni lo stanno limitando, ma il rapporto con lui è molto aperto e non sarà mai un peso per questa squadra, sarà sempre una risorsa".