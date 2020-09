Campo e tanto mercato. Paolo Maldini ha parlato così a Sky Sport: "Il mercato è partito ieri, ma noi ci muoviamo da tempo, abbiamo iniziato a lavorare dopo la fine dello scorso campionato.Le altre sono nate strada facendo, anche in maniera inaspettata. Brahim Diaz? Può variare su tutto il fronte offensivo, può giocare nelle tre posizoni là davanti, visto che abbiamo chiuso l'ultima stagione con il 4-2-3-1. Può fare la differenza. Ibra è stato molto importante nella seconda parte di stagione, i risultati li abbiamo visti tutti. Ma non è solo quello che fa in campo, ha aumentato la competitività dentro a Milanello, è un campione e sempre lo sarà.L'obiettivo?abbiamo migliorato la rosa per provare a rientrare nelle prime quattro. Così facendo cambierebbero tante cose. La speranza è quella, non è l'obiettivo dichiarato ma vogliamo lottare per i primi quattro posti. La linea del club è chiara, non c'è un modello di squadra che abbia avuto successo solo con i giovani, gli inserimenti che abbiamo fatto sono stati fatti per permettere ai giovani di crescere.. Se a tutto questo accompagneremo anche dei risultati importanti vorrebbe dire che avremmo fatto bene"."Giocheremo i preliminari di Europa League il 17 settembre contro una squadra che avrà già giocato 10-12 partite di campionato, mentre noi avremo fatto solo amichevoli. Ci giocheremo il passaggio del turno con una gara secca, ma saremo in forma per l'inizio"."L'anno scorso sono arrivate due sconfitte, la seconda in maniera clamorosa dopo 50' di grande calcio. L'anno scorso il gap con l'Inter era aumentato, vediamo cosa succederà in questa stagione".