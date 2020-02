Ralf, un nome che torna prepotentemente di moda per la prossima stagione del. Allenatore, dirigente, factotum, come calciomercato.com vi sta raccontando dallo scorso novembre : la proprietà rossonera, Singer jr in prima persona, sta seriamente pensando di affidarsi all'​head of sport and development soccer del gruppoUn arrivo che andrebbe ad alterare diversi equilibri, perché Rangnick non sarebbe solo un allenatore, ma un manager all'inglese, alla: uomo di campo ma non solo, operativo anche sul mercato.Paolo, attuale direttore dell'area sportiva del, parla, oggi, a Sky Sport del possibile arrivo tedesco: "Tutti noi viviamo di risultati, giocatori, allenatore e dirigenti. In questo momento siamo contenti del suo lavoro, quello che ci auguriamo e di fare una seconda parte di stagione super, e sederci poi a maggio per programmare la prossima stagione.". C'è chi, nel Milan, spinge per Rangnick e chi no: Maldini non è tra questi. Maldini ha altre idee.