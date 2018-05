Paolo Maldini, storico capitano e bandiera del Milan, è intervenuto ai microfoni di Top Calcio 24 per commentare l'arrivo di Ancelotti al Napoli.



Queste le sue parole: "Non mi aspettavo questa scelta. Ho parlato con lui in occasione dell’addio al calcio di Pirlo e non mi ha detto nulla. È una scelta coraggiosa quella che ha fatto. Avrà avuto delle rassicurazioni per il mercato, Carlo non va in una squadra se non è certo di avere una squadra competitiva".