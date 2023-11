In Arabia, si sa, il mondo del calcio fa molta attenzione al nome, soprattutto per attirare attenzione sull'ambizioso campionato di prima divisione. E allora non solo giocatori, non solo allenatori, ma anche dirigenti. Fra quelli liberi, non può che spiccare il nome di Paolo Maldini, divorziato dal Milan dopo la fine della scorsa stagione.



CON BENZEMA? - Il club che sta cambiando di più a livello gestionale è l'Al-Ittihad, campione in carica, che annovera tra le proprie fila giocatori del calibro di Karim Benzema e N'Golo Kanté, ma che ha appena esonerato il tecnico portoghese ex Tottenham Nuno Espirito Santo. La notizia di Sos Fanta secondo la quale l'ex capitano rossonero sarebbe in cima ad una lista di potenziali nuovi dirigenti trova conferme presso le verifiche della nostra redazione, assieme, tra gli altri, anche a Nicola Innocentin, ex consulente dell'Al-Fateh. Certamente le risorse dell'Al-Ittihad, uno dei quattro club gestiti dal ricchissimo fondo PIF proprietario anche del Newcastle, darebbero a Maldini ampio margine di movimento. Un progetto interessante che però deve ancora passare al vaglio di Paolo.