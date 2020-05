in scadenza il 30 giugno 2021. Sarà di certo la notizia più importante di questa ennesima delicata fase di passaggio della dirigenza rossonera. Il rinnovo di Donnarumma, anche se il contratto con Gigio fosse l’ultimo gesto che compie l’ex capitano in qualità di dirigente rossonero.In mezzo a tante incertezze una cosa è chiara: non rinnovare il contratto di Gigio e quindi avvicinarsi pericolosamente alla scadenza costituirebbe per il Milan un danno patrimoniale Insopportabile. Ancora più devastante se inserito nell’attuale contesto finanziario di via Aldo Rossi.. Che non si augura l’attuale board rossonero, ma che non vuole nemmeno il diretto interessato, nè il suo procuratore nè gli attuali dirigenti uscenti. Da questo punto di vista,, al di là della loro permanenza nel prossimo futuro, e sanno perfettamente che per il Milan perdere a zero il patrimonio Donnarumma significherebbe il collasso economico. Teniamo presente che, amano davvero questi colori e non farebbero mai nulla per mettere il Milan in difficoltà.Così si arriverà al sospirato rinnovo di contratto che consentirà al Milan di. Ma attenzione, teniamo presente due elementi e restiamo in guardia di fronte alla solita propaganda che potrebbe connotare di altri elementi il rinnovo di Donnarumma. Primo: non è credibile che Donnarumma accetti una decurtazione dell’ingaggio per rinnovare. Perché mai un professionista di 21 anni che sta per diventare uno dei top player al mondo nel suo ruolo e che potrebbe andare in molte squadre d’Europa a farsi dare ingaggi principeschi dovrebbe rinunciare a una parte dei suoi emolumenti? Secondo: il prolungamento del contratto di Donnarumma non sarà una promessa di fedeltà al Milan, bensì l’escamotage per consentire al Milan di ottenere il massimo dalla sua cessione. Proprio come accadde 8 anni fa con Thiago Silva. Ma,. Il dispiacere è enorme nel vederlo partire soprattutto per uno come me che l’ha sempre stimato e difeso dalle critiche sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista tecnico. Credo che sia(ovviamente eccetto Ibra) e so che se fosse nato 20 anni prima avrebbe fatto parte del Milan degli Invincibili e avrebbe giocato tutta la carriera in rossonero. Ma purtroppo i tempi non sono più quelli. Ce ne rendiamo conto di più adesso celebrando i vari anniversari di quando li vivevamo.Il Milan non è più uno dei top team europei, anzi purtroppo non è più nemmeno tra le prime della classe in Italia. Nè dal punto di vista sportivo nè dal punto di vista economico. Pensate che(-11%), mentre Napoli, Inter, Lazio e Roma hanno fatto registrare incrementi dal 60 al 70%. Senza contare lo schizzo juventino del 210%. E in una situazione del genere non si può pensare di trattenere un potenziale campionissimo come Donnarumma. E non sarebbe nemmeno giusto nei confronti suoi e delle sue ambizioni.