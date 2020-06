Passa la Juve in virtù dell'1-1 dell'andata e si qualifica per la finale di Roma, con la Coppa Italia che adesso si fa obiettivo concreto. Partono forte i bianconeri, volano per mezz'ora e poi si piantano. Ronaldo sbaglia un rigore, Rebic si fa espellere e il Milan si difende, con la Juve che cerca spazi senza trovarli. Pochi i pericoli corsi, con Buffon inoperoso.