Malena Pugliese senza filtri: la pornostar scoperta da Rocco Siffredi ha infatti accolto in casa sua la iena Alessandro Di Sarno per parlare della sua quarantena e del suo lavoro in smartworking, mettendo all'asta un pelo pubico per raccogliere fondi in favore dei più bisognosi. Poi, in un'intervista a Novella 2000, l'ex Pd e oggi stella dell'hard italiano si è confessata senza paure: "Il sesso mi manca. Certo posso fare da me, ma il sesso è sesso. È fatto di tante sfumature, ci sono odori, sensazioni, io amo sentire l’odore dell’altro. Non sono fidanzata, ma ho persone non fisse con cui intraprendo rapporti. Un sex toy solo per me stessa non va bene, ho bisogno di essere guardata. Il sesso è anche sentirsi apprezzata, un’iniezione di orgoglio"





